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Дальнее зарубежье 01.12.2017 11:33

Новый президент Зимбабве назначил военных на ключевые посты в правительстве

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сформировал новый кабинет министров страны, сообщает в пятницу телерадиокомпания Би-би-си.

В состав кабинета вошли высокопоставленные военные.

Так, занимавший при Роберте Мугабе пост главы военно-воздушных сил Зимбабве Перенс Шири стал министром сельского хозяйства и земельных дел. Также Э.Мнангагва назначил генерала Сибусисо Мойо, сыгравшего активную роль в недавних событиях в Зимбабве, министром иностранных дел страны.

Кроме того, в правительство вошли представители ассоциации военных ветеранов, выступавшие против бывшего президента Зимбабве Р.Мугабе.

В кабинет министров не вошли представители оппозиции, однако некоторые министры, назначенные при Р.Мугабе, сохранили в нем свои посты.

В середине ноября военные, выступающие в поддержку Э.Мнангагвы, объявили о взятии под контроль обстановки в Зимбабве. Члены правящей партии ЗАНУ-ПФ и оппозиция потребовали от Р.Мугабе уйти в отставку, однако он не соглашался покинуть пост президента до 21 ноября.

После отставки Р.Мугабе Э.Мнангагва, бежавший в ЮАР из-за опасений за жизнь, вернулся в Зимбабве. 24 ноября Э.Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, МИНИСТРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]