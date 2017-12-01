Новый президент Зимбабве назначил военных на ключевые посты в правительстве

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сформировал новый кабинет министров страны, сообщает в пятницу телерадиокомпания Би-би-си.
В состав кабинета вошли высокопоставленные военные.
Так, занимавший при Роберте Мугабе пост главы военно-воздушных сил Зимбабве Перенс Шири стал министром сельского хозяйства и земельных дел. Также Э.Мнангагва назначил генерала Сибусисо Мойо, сыгравшего активную роль в недавних событиях в Зимбабве, министром иностранных дел страны.
Кроме того, в правительство вошли представители ассоциации военных ветеранов, выступавшие против бывшего президента Зимбабве Р.Мугабе.
В кабинет министров не вошли представители оппозиции, однако некоторые министры, назначенные при Р.Мугабе, сохранили в нем свои посты.
В середине ноября военные, выступающие в поддержку Э.Мнангагвы, объявили о взятии под контроль обстановки в Зимбабве. Члены правящей партии ЗАНУ-ПФ и оппозиция потребовали от Р.Мугабе уйти в отставку, однако он не соглашался покинуть пост президента до 21 ноября.
После отставки Р.Мугабе Э.Мнангагва, бежавший в ЮАР из-за опасений за жизнь, вернулся в Зимбабве. 24 ноября Э.Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве.
Парламент Азербайджана принял в I чтении новую редакцию закона «О Вооруженных силах»
Азербайджан и Афганистан подписали 5 документов для расширения двусторонних связей
Парламент Азербайджана одобрил продление на 7 лет соглашения о сотрудничестве с США в сфере борьбы с распространением ОМУ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 13 млн манат на подготовку ТЭО по проекту реконструкции Верхне-Ширванского канала
Страховщики в Азербайджане в ноябре увеличили премии по ОСАГО на 28%
ЛУКОЙЛ считает оптимальной цену на нефть в $60-65/барр. - Алекперов
Парламент Азербайджана принял закон, запрещающий курение табачных изделий в общественных местах
General Motors начнет предоставлять услуги роботакси к 2019г
Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Посол США станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Габале состоялся семинар для учителей русского языка и литературы. Фоторепортаж
В Баку открылась выставка Джамали Рахманлы «Вдохновение странника»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ