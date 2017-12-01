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Дальнее зарубежье 01.12.2017 11:48

Вашингтон снова отказался признать Китай рыночной экономикой

Администрация президента США Дональда Трампа официально отклонила запрос Китая о признании его рыночной экономикой согласно правилам международной торговли.

В середине ноября США направили свое решение в штаб-квартиру Всемирной торговой организации в Женеве, в четверг оно было обнародовано.

Как пишет The Wall Street Journal, данный шаг Белого дома может усилить напряженность в американо-китайских отношениях и будет иметь далеко идущие последствия для Китая. Торговые партнеры страны, которая не считается рыночной экономикой, обладают более широкими правами устанавливать высокие пошлины на импорт из такой страны, поскольку считается, что вмешательство государства в экономику создает несправедливые преимущества для производителей.

По оценкам экономистов, отказ ЕС и США признавать Китай рыночной экономикой стоил китайским компаниям миллиардов долларов экспортной выручки, поскольку в ряде случаев импортные пошлины для товаров из КНР превышают 100%.

В декабре прошлого года Китай напомнил, что условия его вступления в ВТО в 2001 году предполагали автоматическое присвоение статуса рыночной экономики к 15-й годовщине присоединения к организации. Однако США, Европа и другие участники ВТО парировали этот выпад, отметив, что присвоение этого статуса ставилось в зависимость от либерализации рынка, которую Пекин пока не завершил.

В результате КНР направила официальные жалобы на США и ЕС в торговый суд ВТО, потребовав признать ее экономику рыночной. Дело против США пока застряло на ранней стадии, но скоро ожидаются слушания по жалобе в отношении ЕС.

WSJ делает вывод о том, что позиции ЕС, США и других развитых стран в отношении внешней торговли Китая согласованы, и источники в дипломатических кругах до некоторой степени подтверждают это предположение. "Мы говорили с европейцами... есть общее понимание, которого мы достигли", - заявил один из таких источников в США.

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Тэги: США, КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]