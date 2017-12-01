Меркель, Шульц и Зеехофер надеются на скорый выход из политического кризиса в ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель СДПГ Мартин Шульц и глава ХСС Хорст Зеехофер провели встречу, в ходе которой выразили надежду на скорейшую выработку решения, которое поможет преодолеть политический кризис в стране, сообщает в пятницу немецкое издание "Штерн".

Переговоры по вопросу о формировании правящей коалиции состоялись поздно вечером в четверг по инициативе президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в официальной столичной резиденции главы государства - дворце Бельвю. Встреча продлилась около двух часов.

Темой переговоров стал вопрос о готовности блока ХДС/ХСС и СДПГ к формированию правительства. Других деталей разговора сторон пока не приводится.

При этом М.Шульц выразил готовность продолжить беседу с А.Меркель и Х.Зеехофером в понедельник.

На прошлой неделе сорвались переговоры между консервативным блоком А.Меркель и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции. Социал-демократы в итоге не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к дальнейшим переговорам.