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Внешняя политика 01.12.2017 11:56

Глава МИД Ирана заявил об обсуждении с президентом Азербайджана статуса Каспия и трехсторонней платформы с Россией

Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф заявил о намерении ИРИ развивать отношения с Азербайджана.

"У Ирана хорошие отношения с Азербайджаном и мы намерены продолжать развивать серьезные двусторонние отношения", - сказал М.Дж.Зариф журналистам в Баку в пятницу.

По его словам, он в пятницу встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мы провели плодотворные переговоры с президентом Азербайджана, обсудили энергетическое сотрудничество, вопрос статуса Каспия, трехстороннюю платформу с Россией и аналогичный формат с Турцией", - отметил он.

Министр добавил, что на встрече с президентом Азербайджана также обсуждался вопрос расширения сотрудничества в вопросах транзита между двумя странами.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]