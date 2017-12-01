Глава МИД Ирана заявил об обсуждении с президентом Азербайджана статуса Каспия и трехсторонней платформы с Россией

Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф заявил о намерении ИРИ развивать отношения с Азербайджана.

"У Ирана хорошие отношения с Азербайджаном и мы намерены продолжать развивать серьезные двусторонние отношения", - сказал М.Дж.Зариф журналистам в Баку в пятницу.

По его словам, он в пятницу встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Мы провели плодотворные переговоры с президентом Азербайджана, обсудили энергетическое сотрудничество, вопрос статуса Каспия, трехстороннюю платформу с Россией и аналогичный формат с Турцией", - отметил он.

Министр добавил, что на встрече с президентом Азербайджана также обсуждался вопрос расширения сотрудничества в вопросах транзита между двумя странами.

Ф.Исазаде