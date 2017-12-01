Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт меда после 2020г – глава Минсельхоза

После 2020 года у Азербайджана появится возможность существенно увеличить экспорт меда, считает министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.
«В настоящее время мировое производство меда составляет 1,5 млн тонн в год, что практически соответствует спросу. Но по подсчетам экспертов после 2020 года ожидается увеличение потребления до 2,5 млн тонн в год. Это создаст благоприятные возможности для увеличения доли присутствия азербайджанского меда на мировом рынке», - сказал Г.Асадов журналистам в пятницу.
По его словам, Азербайджан в этом году экспортировал 6 тонн меда. Выручка от реализации меда составила $8-8,5 тыс. (за тонну - ИФ). «Цена на мировом рынке азербайджанского меда несколько выше, чем продукция производителей меда из других стран, так как наш мед отличается по своему составу и является более органическим (этот мед получают на экологически чистой территории из экологически чистого сырья, без применения синтетических веществ на всех этапах сбора, производства и переработки - ИФ)», - отметил министр.
Г.Асадов добавил, что в настоящее время в Азербайджане 6 тыс. человек занимаются пчеловодством и в стране имеется 3 тыс. пчелиных семей. «В дальнейшем планируется увеличение числа пасек и пчелиных семей, что естественно приведет к увеличению производства меда в Азербайджане», - подчеркнул он.
В Азербайджане в 2016 году было произведено более 2,7 тыс. тонн меда.
Б.Рустамбеков
Парламент Азербайджана принял в I чтении новую редакцию закона «О Вооруженных силах»
Азербайджан и Афганистан подписали 5 документов для расширения двусторонних связей
Парламент Азербайджана одобрил продление на 7 лет соглашения о сотрудничестве с США в сфере борьбы с распространением ОМУ
Парламент Азербайджана принял закон, запрещающий курение табачных изделий в общественных местах
General Motors начнет предоставлять услуги роботакси к 2019г
Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
Белый дом распространил слухи о возможной отставке Тиллерсона для публичного выражения недовольства его работой - СМИ
Китай может отменить программу обмена студентами с КНДР из-за роста напряженности в регионе
В Госдепе США не стали объяснять причины отказа российскому послу в посещении закрытого консульства РФ в Сан-Франциско
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Посол США станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Габале состоялся семинар для учителей русского языка и литературы. Фоторепортаж
В Баку открылась выставка Джамали Рахманлы «Вдохновение странника»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ