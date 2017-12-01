Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт меда после 2020г – глава Минсельхоза

После 2020 года у Азербайджана появится возможность существенно увеличить экспорт меда, считает министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

«В настоящее время мировое производство меда составляет 1,5 млн тонн в год, что практически соответствует спросу. Но по подсчетам экспертов после 2020 года ожидается увеличение потребления до 2,5 млн тонн в год. Это создаст благоприятные возможности для увеличения доли присутствия азербайджанского меда на мировом рынке», - сказал Г.Асадов журналистам в пятницу.

По его словам, Азербайджан в этом году экспортировал 6 тонн меда. Выручка от реализации меда составила $8-8,5 тыс. (за тонну - ИФ). «Цена на мировом рынке азербайджанского меда несколько выше, чем продукция производителей меда из других стран, так как наш мед отличается по своему составу и является более органическим (этот мед получают на экологически чистой территории из экологически чистого сырья, без применения синтетических веществ на всех этапах сбора, производства и переработки - ИФ)», - отметил министр.

Г.Асадов добавил, что в настоящее время в Азербайджане 6 тыс. человек занимаются пчеловодством и в стране имеется 3 тыс. пчелиных семей. «В дальнейшем планируется увеличение числа пасек и пчелиных семей, что естественно приведет к увеличению производства меда в Азербайджане», - подчеркнул он.

В Азербайджане в 2016 году было произведено более 2,7 тыс. тонн меда.

Б.Рустамбеков