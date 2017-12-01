Президент Азербайджана принял главу МИД Эстонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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Парламент Азербайджана принял закон, запрещающий курение табачных изделий в общественных местах
General Motors начнет предоставлять услуги роботакси к 2019г
Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
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Белый дом распространил слухи о возможной отставке Тиллерсона для публичного выражения недовольства его работой - СМИ
Китай может отменить программу обмена студентами с КНДР из-за роста напряженности в регионе
В Госдепе США не стали объяснять причины отказа российскому послу в посещении закрытого консульства РФ в Сан-Франциско
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
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Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ