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ТЭК 01.12.2017 12:12

ЛУКОЙЛ считает оптимальной цену на нефть в $60-65/барр. - Алекперов

"ЛУКОЙЛ" считает оптимальной цену на нефть в $60-65 за баррель, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Я считаю, что цена нефти $60-65 (за баррель - ИФ) это то, что сейчас устраивает и страны ОПЕК, и страны, не входящие в ОПЕК, поэтому нам надо договориться, всем быть сдержанными, чтобы снова не повторить ошибку середины 2000-го года", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли "ЛУКОЙЛ" просить распределять квоты по сокращению добычи среди российских компаний, В.Алекперов сказал: "Нет, зачем? Всё есть, всё работает, всё очень хорошо администрируется со стороны министерства энергетики".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, ЦЕНА, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]