ЛУКОЙЛ считает оптимальной цену на нефть в $60-65/барр. - Алекперов

"ЛУКОЙЛ" считает оптимальной цену на нефть в $60-65 за баррель, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Я считаю, что цена нефти $60-65 (за баррель - ИФ) это то, что сейчас устраивает и страны ОПЕК, и страны, не входящие в ОПЕК, поэтому нам надо договориться, всем быть сдержанными, чтобы снова не повторить ошибку середины 2000-го года", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли "ЛУКОЙЛ" просить распределять квоты по сокращению добычи среди российских компаний, В.Алекперов сказал: "Нет, зачем? Всё есть, всё работает, всё очень хорошо администрируется со стороны министерства энергетики".