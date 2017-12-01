Трамп призывал конгрессменов побыстрее завершить расследование по России - СМИ

Президент США Дональд Трамп летом 2017 года призывал конгрессменов-республиканцев, в том числе членов комитета Сената по разведке, быстрее завершить расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США, однако получил отказ, сообщает в пятницу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники.
Председатель сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр на этой неделе заявлял газете, что Д.Трамп надеялся на скорое завершение расследования.
"Это было что-то типа "Я надеюсь, вы закончите с этим как можно скорее", - сказал Р.Берр.
Кроме того, по данным "Нью-Йорк таймс", Д.Трамп обращался к лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконеллу и к сенатору от штата Миссури Рою Бланту, входящему в комитет по разведке, и просил закончить расследование как можно скорее.
Члены республиканской партии отвергли просьбы Д.Трампа, "назвав их действиями новичка в политике, не знакомого с надлежащим поведением президента", отмечает газета.
В то же время представитель Белого дома Радж Шах отметил, что Д.Трамп "не пытался оказать неуместное влияние на членов комитета".
Комитет Сената по разведке - одна из структур, занимающихся расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США и возможными связями окружения Д.Трампа с Россией. Также расследованием занимается спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты в Сенате и Палате представителей. Россия отрицает свое вмешательство в выборы 2016 года в США.
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