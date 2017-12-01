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Дальнее зарубежье 01.12.2017 12:26

Трамп призывал конгрессменов побыстрее завершить расследование по России - СМИ

Президент США Дональд Трамп летом 2017 года призывал конгрессменов-республиканцев, в том числе членов комитета Сената по разведке, быстрее завершить расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США, однако получил отказ, сообщает в пятницу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники.

Председатель сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр на этой неделе заявлял газете, что Д.Трамп надеялся на скорое завершение расследования.

"Это было что-то типа "Я надеюсь, вы закончите с этим как можно скорее", - сказал Р.Берр.

Кроме того, по данным "Нью-Йорк таймс", Д.Трамп обращался к лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконеллу и к сенатору от штата Миссури Рою Бланту, входящему в комитет по разведке, и просил закончить расследование как можно скорее.

Члены республиканской партии отвергли просьбы Д.Трампа, "назвав их действиями новичка в политике, не знакомого с надлежащим поведением президента", отмечает газета.

В то же время представитель Белого дома Радж Шах отметил, что Д.Трамп "не пытался оказать неуместное влияние на членов комитета".

Комитет Сената по разведке - одна из структур, занимающихся расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США и возможными связями окружения Д.Трампа с Россией. Также расследованием занимается спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты в Сенате и Палате представителей. Россия отрицает свое вмешательство в выборы 2016 года в США.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]