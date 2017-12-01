Президенты Азербайджана и Афганистана провели встречу в формате тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Афганистана Ильхам Алиев и Ашраф Гани провели в пятницу в Баку встречу в формате тет-а-тет, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Лидеры двух стран отметили, что данный визит представляет важное значение для расширения связей.

А.Азизов