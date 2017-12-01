Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.025 RUR   0.0291 GBR   2.2996 TRY   0.4335

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 3 Дек 11° 4 Дек 11°

Дальнее зарубежье 01.12.2017 12:42

Обратный отсчет до начала традиционного путешествия Санты по планете стартовал в США

Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), расположенное на авиабазе "Паттерсон" в штате Колорадо, начало в пятницу по традиции отсчет до начала путешествия Санта Клауса по странам мира.

"Будьте готовы, мы начинаем обратный отсчет до старта путешествия Санта Клауса, уже 62-й год подряд! Онлайн-отсчет стартует на веб-сайте в пятницу", - говорится в сообщении, распространенном в "Твиттере" штаба.

На счетчике, который был запущен в пятницу на веб-сайте http://www.noradsanta.org отмечается, что в данный момент до начала путешествия Санты осталось 22 дня и 22 часа.

Помимо этого, посетители сайта могут почитать о Санта Клаусе в разделе "Библиотека", прослушать музыкальные композиции и приобрести одежду с тематическим рождественским принтом.

В соответствии с традицией, Санта Клаус отправляется в кругосветное путешествие 24 декабря, в канун западного Рождества. В ходе путешествия Санта успевает посетить большинство стран мира, а также раздать несколько миллиардов подарков.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой".

Однако в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, САНТА, ПУТЕШЕСТВИЕ, ОТСЧЕТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]