Обратный отсчет до начала традиционного путешествия Санты по планете стартовал в США

Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), расположенное на авиабазе "Паттерсон" в штате Колорадо, начало в пятницу по традиции отсчет до начала путешествия Санта Клауса по странам мира.
"Будьте готовы, мы начинаем обратный отсчет до старта путешествия Санта Клауса, уже 62-й год подряд! Онлайн-отсчет стартует на веб-сайте в пятницу", - говорится в сообщении, распространенном в "Твиттере" штаба.
На счетчике, который был запущен в пятницу на веб-сайте http://www.noradsanta.org отмечается, что в данный момент до начала путешествия Санты осталось 22 дня и 22 часа.
Помимо этого, посетители сайта могут почитать о Санта Клаусе в разделе "Библиотека", прослушать музыкальные композиции и приобрести одежду с тематическим рождественским принтом.
В соответствии с традицией, Санта Клаус отправляется в кругосветное путешествие 24 декабря, в канун западного Рождества. В ходе путешествия Санта успевает посетить большинство стран мира, а также раздать несколько миллиардов подарков.
Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой".
Однако в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.
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