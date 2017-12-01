Вымогавшая $400 тыс. у экс-губернатора штата Нью-Йорк россиянка потребовала в суде отменить ордер о неразглашении

Россиянка Светлана Захарова, которую в США признали виновной в шантаже и вымогательстве $400 тыс. у экс-губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера, запросила в суде Манхэттена отмену ордера о неразглашении данных по этому делу, сославшись на американскую Конституцию, сообщает в пятницу "Ассошиэйтед пресс".

По данным агентства, женщина вызвала полицию в феврале 2016 года и заявила сотрудникам правоохранительных органов, что Э.Спитцер пытался ее задушить в отеле The Plaza. Затем она отозвала обвинения. Однако в октябре 2016 года С.Захарову после возвращения в США из РФ арестовали по обвинению в фальсификации и в хищении денежных средств в крупном размере у Э.Спитцера.

Сторона обвинения настаивала на том, что С.Захарова систематически вымогала деньги у экс-губернатора, члена Демократической партии США, лишившегося своего поста в начале 2008 года, когда стало известно, что он пользовался услугами проституток и тратил на них крупные суммы денег.

Кроме того, женщину обвиняли в подделке подписи гражданина США Пола Ниппеса с целью похитить у него $5 тыс.

Тогда она пошла на сделку со следствием по всем этим делам, признала себя виновной, сотрудничала со следствием и в итоге была отпущена на свободу.

Теперь же, сославшись на первую поправку к Конституции США, женщина потребовала отменить ордер суда о неразглашении подробностей дела, а также раскрыла некоторые детали сексуального характера об отношениях с Э.Спитцером.

В частности, ее адвокат сообщила, что он принуждал ее и других молодых девушек за деньги исполнять его сексуальные фантазии, связанные с БДСМ-тематикой.

Некоторые американские СМИ отмечают, что в США 27-летняя С.Захарова предоставляет эскорт-услуги.