Убитые в Тбилиси террористы попали в Грузию нелегально - МВД

Ликвидированные в ходе спецоперации в Тбилиси трое террористов нелегально пересекли государственную границу Грузии, заявил министр внутренних дел республика Георгий Гахария.

"Все детали устанавливаются. По предварительным данным, мы можем сказать, что ликвидированные лица попали в Грузию нелегальным путем", - сказал он в пятницу журналистам.

При этом Г.Гахария опроверг сообщения СМИ о том, что задержанная 25 ноября в Кобулети гражданка Турции, у которой были изъяты оружие и гранаты, была сообщницей ликвидированных террористов. "Со всей ответственностью могу заявить, что задержанная в Кобулети не имеет никакого отношения к спецоперации в Тбилиси", - сказал министр.

В ходе спецоперации в Тбилиси, продолжавшейся более 20 часов 21-22 ноября, в одной из квартир многоэтажного дома были ликвидированы трое террористов и один задержан. В бою погиб один и были ранены четверо спецназовцев.