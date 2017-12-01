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Регион 01.12.2017 13:32

Убитые в Тбилиси террористы попали в Грузию нелегально - МВД

Ликвидированные в ходе спецоперации в Тбилиси трое террористов нелегально пересекли государственную границу Грузии, заявил министр внутренних дел республика Георгий Гахария.

"Все детали устанавливаются. По предварительным данным, мы можем сказать, что ликвидированные лица попали в Грузию нелегальным путем", - сказал он в пятницу журналистам.

При этом Г.Гахария опроверг сообщения СМИ о том, что задержанная 25 ноября в Кобулети гражданка Турции, у которой были изъяты оружие и гранаты, была сообщницей ликвидированных террористов. "Со всей ответственностью могу заявить, что задержанная в Кобулети не имеет никакого отношения к спецоперации в Тбилиси", - сказал министр.

В ходе спецоперации в Тбилиси, продолжавшейся более 20 часов 21-22 ноября, в одной из квартир многоэтажного дома были ликвидированы трое террористов и один задержан. В бою погиб один и были ранены четверо спецназовцев.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ГРАНИЦА, МВД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]