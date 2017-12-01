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Дальнее зарубежье 01.12.2017 13:45

В Госдепе США не стали объяснять причины отказа российскому послу в посещении закрытого консульства РФ в Сан-Франциско

Представитель госдепартамента США оставил без ответа вопрос о причинах отказа послу РФ Анатолию Антонову в посещении здания российского генконсульства в Сан-Франциско, закрытого по требованию американских властей.

"Помещение закрыто, и вход в него или доступ к нему может быть осуществлен только с разрешения государственного департамента. Государственный департамент обеспечил неприкосновенность и будет продолжать обращаться с этой собственностью в рамках своих обязанностей", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос "Интерфакса" о причинах отказа российскому послу в США в доступе к являющемуся российской собственностью зданию генконсульства в Сан-Франциско.

"В соответствии с духом паритетности, о котором российская сторона заявила, когда потребовала драматически уменьшить число наших сотрудников в нашей миссии в РФ, Соединенные Штаты в сентябре потребовали от российского правительства закрыть Генеральное консульство в Сан-Франциско", - напомнил американский дипломат.

"Посольство России было проинформировано, что вход в здание или доступ к нему может быть осуществлен только с разрешения государственного департамента", - сказал собеседник агентства.

Ранее А.Антонов сообщил журналистам, что на запрос российского посольства, который был направлен в госдепартамент США, о посещении здания генконсульства в Сан-Франциско, был получен немотивированный отказ.

Посол РФ со среды находится с визитом в Калифорнии.

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Тэги: США, ГОСДЕП, РОССИЯ, ГЕНКОНСУЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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