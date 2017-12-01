Китай может отменить программу обмена студентами с КНДР из-за роста напряженности в регионе

Китайские власти отменят программу обмена студентами с Северной Кореей, если напряженность в регионе продолжит нарастать, сообщает в пятницу газета "Саут Чайна морнинг пост".

"Если оценка разведки покажет, что существует повышенный риск военного конфликта, то мы незамедлительно свяжемся с китайским посольством в Пхеньяне и потребуем, чтобы наших студентов вывезли из страны как можно скорее", - приводит издание слова чиновника, курирующего программу обмена студентами, Ли Гана.

"Мы готовы принять это решение (относительно завершения программы - ИФ) в любой момент", - отметил он.

В настоящий момент в КНДР находятся около 60 студентов из Китая, которые должны в декабре вернуться домой. Ли Ган отметил, что их возвращение связано с тем, что их программа завершается, а не с последним ракетным испытанием Пхеньяна.

Правительство КНР каждую весну с 2000 году отправляет в Северную Корею по 60 студентов, которые проходят там языковые стажировки. Пхеньян со своей стороны также отправляет такое же количество учащихся в Китай. Обучение и расходы на проживание оплачивают правительства двух стран.

Между тем, издание отмечает, что в этом году власти Китая впервые столкнулись с проблемой при наборе группы желающих отправиться весной 2018 года в КНДР, что, вероятно, связано с ростом напряженности в регионе.

Ранее на этой неделе в КНДР заявили, что успешно провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Согласно утверждениям Пхеньяна, эта ракета способна достичь любого района на территории США.