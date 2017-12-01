Белый дом распространил слухи о возможной отставке Тиллерсона для публичного выражения недовольства его работой - СМИ

В администрации США пошли на публикацию в СМИ сообщений о предполагаемых планах президента США Дональда Трампа уволить госсекретаря Рекса Тиллерсона, так как хотели публично выразить недовольство работой главы госдепа, сообщает в пятницу Си-Эн-Эн со ссылкой на осведомленные источники.
По его информации, в настоящее время в администрации нацелены на то, чтобы разработать план по назначению нового госсекретаря, а потом дождаться, когда Р.Тиллерсон сам решит покинуть свой пост.
По данным одного из источников, Д.Трамп глубоко разочарован госсекретарем. Поэтому глава государства лично участвовал в обсуждениях возможности назначения нового главы госдепартамента, утверждает Си-Эн-Эн.
Кроме того, по его данным, вопрос отставки может быть поднят во время запланированного на пятницу обеда с участием Д.Трампа, Р.Тиллерсона и министра обороны США Джеймса Мэттиса. Си-Эн-Эн со ссылкой на источники также отмечает, Р.Тиллерсон может уйти в отставку в конце 2017 года или начале 2018 года.
Ранее газета "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Р.Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы ЦРУ.
В сообщении отмечалось, что этот план может быть реализован в течение последующих нескольких недель, а также что ранее в этом году американские СМИ сообщали о напряжённости в отношениях между Д.Трампом и Р.Тиллерсоном.
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Ноейрт заявила, что слухи о том, что Р.Тиллерсон может покинуть свой пост, являются неправдой.
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