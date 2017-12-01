Один человек погиб при взрыве на химическом заводе в Японии

В результате взрыва на химическом заводе в японском городе Фудзи в префектуре Сидзуока погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщает в пятницу агентство Киодо.

Трое из числа пострадавших получили тяжелые травмы.

К борьбе с пожаром, возникшим после взрыва, привлечены два десятка пожарных машин и около 60 пожарных.

Жителей, проживавших близ завода, эвакуировали.

По данным агентства, завод, принадлежащий промышленной компании Arakawa Chemical Industries, производит химикаты для производства бумаги и смол для печатных красок.

Правоохранительные органы начали расследование причин взрыва.