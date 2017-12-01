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Дальнее зарубежье 01.12.2017 13:15

Один человек погиб при взрыве на химическом заводе в Японии

В результате взрыва на химическом заводе в японском городе Фудзи в префектуре Сидзуока погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщает в пятницу агентство Киодо.

Трое из числа пострадавших получили тяжелые травмы.

К борьбе с пожаром, возникшим после взрыва, привлечены два десятка пожарных машин и около 60 пожарных.

Жителей, проживавших близ завода, эвакуировали.

По данным агентства, завод, принадлежащий промышленной компании Arakawa Chemical Industries, производит химикаты для производства бумаги и смол для печатных красок.

Правоохранительные органы начали расследование причин взрыва.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]