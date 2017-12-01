Мелиорация и водное хозяйство направит около 13 млн манат на подготовку ТЭО по проекту реконструкции Верхне-Ширванского канала

АО «Мелиорация и водное хозяйство» заключило контракт на подготовку технико-экономического обоснования и сметно-проектной документации по проекту реконструкции Верхне-Ширванского канала, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

«АО «Мелиорация и водное хозяйство» заключило с этой целью контракт с компанией "Su Yapı Muhendislik ve Mushavirlik AS". Стоимость контракта составляет 12 млн 980 тыс. манатов», отмечается в данных ведомства.

Б.Рустамбеков