Азербайджан и Афганистан подписали 5 документов для расширения двусторонних связей

Азербайджан и Афганистан подписали пакет межправительственных документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Документы подписаны в рамках визита в Азербайджан президента Афганистана Ашрафа Гани, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В частности, стороны подписали межправительственные соглашения "О торгово-экономическом сотрудничестве", "О поощрении и взаимной защите инвестиций", "О сотрудничестве в сфере образования", "О деятельности в сфере безопасности и правовой защиты" и "О воздушных услугах".

А.Азизов