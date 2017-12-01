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Внешняя политика 01.12.2017 13:56

Азербайджан и Афганистан подписали 5 документов для расширения двусторонних связей

Азербайджан и Афганистан подписали пакет межправительственных документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Документы подписаны в рамках визита в Азербайджан президента Афганистана Ашрафа Гани, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В частности, стороны подписали межправительственные соглашения "О торгово-экономическом сотрудничестве", "О поощрении и взаимной защите инвестиций", "О сотрудничестве в сфере образования", "О деятельности в сфере безопасности и правовой защиты" и "О воздушных услугах".

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]