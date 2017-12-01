С переходом на латиницу Казахстан заговорит на языке интернета, науки и культуры - Назарбаев

Переход на латиницу позволит Казахстану вступить в общий развивающийся информационный мир, считает президент республики Нурсултан Назарбаев.
"В связи с латиницей мы все вступаем в общий, развивающийся информационный мир, язык интернета, язык науки и культуры. Мы уже двигаемся, я уже утвердил, издал указ об этом алфавите", - сказал Н.Назарбаев, выступая на форуме "100 новых лиц Казахстана" в пятницу в Астане.
"Сегодня 70 с лишним процентов информации о науке, культуре идет на английском языке, а английский язык на латинице, как известно. Мы объявили, что у нас трехъязычие. К 2020 году, кто с первого класса начнет, уже будет заканчивать школу, зная английский язык. То есть, он уже владеет латиницей. В кириллице несколько букв вообще в казахской лексике не участвуют", - отметил он.
Как сообщалось, в конце октября президент Казахстана подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.
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