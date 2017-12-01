Верховный суд Мадрида начал допрашивать бывших членов правительства Каталонии

Судья Верховного суда Испании проводит допрос бывших членов каталонского правительства, по результатам которого они могут выйти на свободу, сообщают в пятницу испанские СМИ.
Речь идет о восьми каталонских политиках, в том числе бывшем зампреде женералитета (исполнительной власти) Каталонии Ориоле Жункерасе.
Ожидается, что политики ответят на ряд вопросов в ходе допроса, который проводит судья Пабло Льярен в здании суда в Мадриде.
Ранее конституционный суд Испании признал не соответствующей закону принятую парламентом Каталонии 27 октября декларацию о независимости и не соответствующим конституции прошедший 1 октября 2017 года в Каталонии референдум о независимости.
В конце октября правительство Испании отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, ряд политиков и общественных деятелей были помещены под стражу. Досрочные выборы в парламент запланированы на 21 декабря.
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