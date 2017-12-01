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Регион 01.12.2017 16:13

СГБ Грузии опровергла ликвидацию в Тбилиси одного из лидеров ИГ Гумашвили

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии не подтверждает информацию ряда СМИ о ликвидации в ходе антитеррористической операции в Тбилиси так называемого "министра юстиции" террористической организации "Исламское государство" Адам Гумашвили.

Как заявила на брифинге в пятницу руководитель пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани, информация, что среди ликвидированных лиц был А.Гумашвили, не соответствует действительности.

Также она ответила отрицательно на вопрос о том, имеет ли проведенная 25 ноября спецоперация в Кобулети, в ходе которой была задержана гражданка Турции, связь с антитеррористической операцией в Тбилиси 21-22 ноября.

Ранее МВД Грузии сообщило, что 25 ноября в Кобулети была задержана гражданка Турции, которая обвиняется в незаконном хранении, приобретении оружия и боеприпасов.

По данным ведомства, на съемных квартирах в Батуми и Кобулети, где временно проживала задержанная в ходе обыска было обнаружено большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

В результате спецоперации, продолжавшейся в Тбилиси в течение более 20 часов 21-22 ноября, в квартире многоэтажного дома были ликвидированы трое террористов, а один задержан. В ходе боестолкновения погиб один и были ранены четверо спецназовцев.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СГБ, БОЕВИК, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]