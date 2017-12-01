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СНГ 01.12.2017 16:29

Назарбаев признался в прослушивании Моцарта перед сном

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что успокаивает музыка Моцарта.

"Я как обычно перед сном слушаю Моцарта, мне нравится, она успокаивает, и мне кажется, на него нашел небесный дух, космический. Такая музыка не может просто так родиться, правильно?" - сказал Н.Назарбаев на форуме "100 новых лиц Казахстана" в пятницу в Астане.

"Вот теперь буду тебя слушать", - сказал Н.Назарбаев после выступления 18-летнего казахстанского композитора Рахат-Би Абдисагина.

Р.Абдысагин - лауреат многих международных конкурсов композиторов и пианистов, автор более ста музыкальных произведений и ряда музыковедческих работ, в 13 лет стал студентом музыкальной консерватории, а в 18 лет успешно защитил магистерскую работу.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, МОЦАРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]