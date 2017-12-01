Назарбаев признался в прослушивании Моцарта перед сном

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что успокаивает музыка Моцарта.
"Я как обычно перед сном слушаю Моцарта, мне нравится, она успокаивает, и мне кажется, на него нашел небесный дух, космический. Такая музыка не может просто так родиться, правильно?" - сказал Н.Назарбаев на форуме "100 новых лиц Казахстана" в пятницу в Астане.
"Вот теперь буду тебя слушать", - сказал Н.Назарбаев после выступления 18-летнего казахстанского композитора Рахат-Би Абдисагина.
Р.Абдысагин - лауреат многих международных конкурсов композиторов и пианистов, автор более ста музыкальных произведений и ряда музыковедческих работ, в 13 лет стал студентом музыкальной консерватории, а в 18 лет успешно защитил магистерскую работу.
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