Назарбаев признался в прослушивании Моцарта перед сном

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что успокаивает музыка Моцарта.

"Я как обычно перед сном слушаю Моцарта, мне нравится, она успокаивает, и мне кажется, на него нашел небесный дух, космический. Такая музыка не может просто так родиться, правильно?" - сказал Н.Назарбаев на форуме "100 новых лиц Казахстана" в пятницу в Астане.

"Вот теперь буду тебя слушать", - сказал Н.Назарбаев после выступления 18-летнего казахстанского композитора Рахат-Би Абдисагина.

Р.Абдысагин - лауреат многих международных конкурсов композиторов и пианистов, автор более ста музыкальных произведений и ряда музыковедческих работ, в 13 лет стал студентом музыкальной консерватории, а в 18 лет успешно защитил магистерскую работу.