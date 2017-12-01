Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили предстоящий СМИД прикаспийских стран по статусу Каспию

Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мохаммед Джавад Зариф обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Министры обсудили вопросы регионального сотрудничества, в том числе в двустороннем и многостороннем формате.

Министры также обсудили реализацию транспортных проектов, в частности, железнодорожного коридора Север-Юг, предстоящую встречу глав МИД прикаспийских государств в Москве по определению статуса Каспийского моря.

Встреча глав МИД состоялась на полях конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Баку в пятницу.

Ф.Исазаде