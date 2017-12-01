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Внешняя политика 01.12.2017 15:34

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили предстоящий СМИД прикаспийских стран по статусу Каспию

Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мохаммед Джавад Зариф обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Министры обсудили вопросы регионального сотрудничества, в том числе в двустороннем и многостороннем формате.

Министры также обсудили реализацию транспортных проектов, в частности, железнодорожного коридора Север-Юг, предстоящую встречу глав МИД прикаспийских государств в Москве по определению статуса Каспийского моря.

Встреча глав МИД состоялась на полях конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Баку в пятницу.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]