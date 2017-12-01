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01.12.2017 15:38

Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов

Исполнительная власть Гахского района подписало контракт с ООО "Cеnub-2000" на проведение работ по благоустройству улиц города Гах, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

Стоимость контракт составляет 2 млн 962 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОНТРАКТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]