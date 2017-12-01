Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов

Исполнительная власть Гахского района подписало контракт с ООО "Cеnub-2000" на проведение работ по благоустройству улиц города Гах, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

Стоимость контракт составляет 2 млн 962 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков