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СНГ 01.12.2017 16:40

Киргизский премьер предложил построить "цифровой шелковый путь"

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков выступил с идеей создать "цифровой шелковый путь", расширив сети волоконно-оптических линий связи.

"В области построения цифровой экономики мы предлагаем построить цифровой шёлковый путь, который даст свободное перемещение идей, креативности, технологий и инноваций", - сказал С.Исаков на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС).

Он отметил, что если автомобильные и железные дороги имеют один путь, виртуальные дороги имеют миллионы путей.

"В качестве конкретных предложений мы предлагаем расширение сетей волоконно-оптических линий передач через территории наших стран, построение высокотехнологичных логистических центров и развитие совместной электронной торговли", - сказал С.Исаков.

Великий шелковый путь - древняя караванная дорога, связывавшая в Восточную Азию со Средиземноморьем и использовавшаяся, в первую очередь для вывоза шёлка из Китая.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ЭЛЕКТРОНИКА, ШОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]