Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков выступил с идеей создать "цифровой шелковый путь", расширив сети волоконно-оптических линий связи.

"В области построения цифровой экономики мы предлагаем построить цифровой шёлковый путь, который даст свободное перемещение идей, креативности, технологий и инноваций", - сказал С.Исаков на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС).

Он отметил, что если автомобильные и железные дороги имеют один путь, виртуальные дороги имеют миллионы путей.

"В качестве конкретных предложений мы предлагаем расширение сетей волоконно-оптических линий передач через территории наших стран, построение высокотехнологичных логистических центров и развитие совместной электронной торговли", - сказал С.Исаков.

Великий шелковый путь - древняя караванная дорога, связывавшая в Восточную Азию со Средиземноморьем и использовавшаяся, в первую очередь для вывоза шёлка из Китая.