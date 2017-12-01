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СНГ 01.12.2017 16:55

Киргизская делегация отправляется в Астану для переговоров по пограничной проблеме

Делегация правительства Киргизии во главе с вице-премьером Толкунбеком Абдыгуловым отправится в пятницу в Астану для переговоров по ситуации на киргизско-казахской государственной границе, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера, С.Жээнбеков на встрече со спикером парламента республики и лидерами всех пяти фракций затронул тему состоявшейся в четверг в Минске "на полях" саммита ОДКБ встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Мы договорились, что до подписания "дорожной карты" границы будут открыты. На днях состоится встреча правительственных рабочих групп для согласования указанного документа и ускорения решения вопросов по границе", - заявил С.Жээнбеков.

Он отметил, что "вице-премьер Т.Абдыгулов и представители министерств сегодня отправятся в Астану. Затем в Бишкек прибудет соответствующая делегация из Астаны, и стороны подпишут "дорожную карту"".

В четверг в Минске в ходе саммита ОДКБ С.Жээнбеков провел встречу с Н.Назарбаевым, в ходе которой стороны обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-казахской государственной границе.

"Мы поговорили с Н.Назарбаевым обо всех существующих вопросах, и пришли к единому решению. Правительства двух стран должны доработать "дорожную карту" по урегулированию ряда вопросов взаимодействия в течение декабря. Границы будут открыты уже до подписания "дорожной карты"", - заявил журналистам после встречи С.Жээнбеков.

Н.Назарбаев со своей стороны заявил, что, "будем укреплять братские, добрососедские отношения между нашими странами".

"По ситуации на границе приняли такое решение. Есть "дорожная карта", которую составили правительства наших стран. Для рассмотрения этой дорожной карты на днях встретятся рабочие группы двух стран, подпишут эту "дорожную карту". Принято решение временно открыть границу на КПП "Кордай" и установить контроль на границе и со стороны Казахстана, и со стороны Киргизии, также три человека от ЕАЭС будут пропускать и осматривать грузы. Таким же образом будет проходить проверка и на границе с Китаем", - отметил он.

С 10 октября, когда Казахстан ужесточил режим пропуска людей и грузов на границе с Киргизией, на киргизско-казахских КПП наблюдается очередь из большегрузных машин. Несмотря на неоднократные переговоры на уровне глав правительств двух стран, очередь из большегрузных машин на границе продолжает сохранятся. В связи с ужесточением контроля на границе Киргизия обратилась в ВТО и ЕАЭС.

Казахская сторона заявляла, что ужесточение проверок на границе связано с необходимостью борьбы с контрабандой контрафактных товаров, санитарными и фитосанитарными требованиями.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ГРАНИЦА, ДЕЛЕГАЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]