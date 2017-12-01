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ТЭК 01.12.2017 15:43

Саударавия проявляет интерес к нефтехимии и нефтепереработки Азербайджана, заявляют в Баку

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сферах нефтехимии и нефтепереработки, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Азербайджана.

Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене провел встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Халид Абдульазизом Аль-Фалихом.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики. Кроме того, была выражена заинтересованность Саудовской Аравии в сферах нефтехимии и нефтепереработки Азербайджана и обсуждены возможности сотрудничества в этом направлении», - отмечается в сообщении.

Министры также обсудили итоги соглашения по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, текущее состояние на нефтяном рынке, а также вопросы сотрудничества в рамках «Азербайджана и ОПЕК+».

Х.Аль-Фалих высоко оценил постоянную поддержку Азербайджаном процесса по стабилизации добычи нефти и выполнение взятых на себя обязательств «для достижения общей цели».

«Касаясь позиций стран по поводу мирового энергетического баланса, стороны отметили, что, несмотря на усиление новых тенденций в энергетическом секторе, нефть в качестве топлива еще долгое время будет актуальной», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: САУД/АРАВИЯ, НЕФТЕХИМИЯ, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]