Саударавия проявляет интерес к нефтехимии и нефтепереработки Азербайджана, заявляют в Баку

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сферах нефтехимии и нефтепереработки, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Азербайджана.

Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене провел встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Халид Абдульазизом Аль-Фалихом.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики. Кроме того, была выражена заинтересованность Саудовской Аравии в сферах нефтехимии и нефтепереработки Азербайджана и обсуждены возможности сотрудничества в этом направлении», - отмечается в сообщении.

Министры также обсудили итоги соглашения по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, текущее состояние на нефтяном рынке, а также вопросы сотрудничества в рамках «Азербайджана и ОПЕК+».

Х.Аль-Фалих высоко оценил постоянную поддержку Азербайджаном процесса по стабилизации добычи нефти и выполнение взятых на себя обязательств «для достижения общей цели».

«Касаясь позиций стран по поводу мирового энергетического баланса, стороны отметили, что, несмотря на усиление новых тенденций в энергетическом секторе, нефть в качестве топлива еще долгое время будет актуальной», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова