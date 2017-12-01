Саударавия проявляет интерес к нефтехимии и нефтепереработки Азербайджана, заявляют в Баку

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сферах нефтехимии и нефтепереработки, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Азербайджана.
Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене провел встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Халид Абдульазизом Аль-Фалихом.
«В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики. Кроме того, была выражена заинтересованность Саудовской Аравии в сферах нефтехимии и нефтепереработки Азербайджана и обсуждены возможности сотрудничества в этом направлении», - отмечается в сообщении.
Министры также обсудили итоги соглашения по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, текущее состояние на нефтяном рынке, а также вопросы сотрудничества в рамках «Азербайджана и ОПЕК+».
Х.Аль-Фалих высоко оценил постоянную поддержку Азербайджаном процесса по стабилизации добычи нефти и выполнение взятых на себя обязательств «для достижения общей цели».
«Касаясь позиций стран по поводу мирового энергетического баланса, стороны отметили, что, несмотря на усиление новых тенденций в энергетическом секторе, нефть в качестве топлива еще долгое время будет актуальной», - подчеркивается в сообщении.
Н.Аббасова
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