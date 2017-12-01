Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется выше $63 за баррель

Нефть продолжает дорожать в пятницу вслед за достижением странами ОПЕК+ договоренности о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи, пишет MarketWatch.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 увеличилась на $0,53 (0,85%) - до $63,16 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,42 (0,73%) - до $57,82 за баррель.

Инвесторы рассчитывают на дальнейшую ребалансировку нефтяного рынка в следующем году.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в четверг в Вене договорились продлить действие соглашения об ограничении добычи еще на девять месяцев - до конца 2018 года. Условия соглашения остаются прежними: страны сохраняют добычу нефти на уровне октября 2016 года, экспорт нефти и нефтепродуктов мониторятся, но не ограничиваются. Нигерия и Ливия берут на себя обязательства по сохранению добычи нефти на уровне 1,8 млн б/с и 1 млн б/с соответственно в течение всего 2018 года.

"Согласившись продлить текущие квоты на добычу, страны ОПЕК и не-ОПЕК нашли трудноуловимое равновесие, что, вероятно, поддержит цены на текущем уровне в ближайшее время", - полагает глава аналитического департамента S&P Global Platts Крис Миджли.

По словам участников сделки, дискуссия шла вокруг сроков продления и механизмов мониторинга выполнения соглашения. Вопрос о выходе из сделки на этом заседании ОПЕК даже не рассматривался.

Тот факт, что страны ОПЕК+ не обсуждали детали выхода из сделки, и, при этом, пообещали быть "гибкими" и быстро реагировать на изменения, а также решение оценить прогресс усилий по сокращению коммерческих запасов нефти в июне, ослабляет риски как неожиданного увеличения предложения, так и чрезмерного сокращения запасов нефти, отмечают эксперты Goldman Sachs.

Продление соглашения на 9 месяцев снижает угрозу того, что добыча будет резко увеличена за счет использования свободных мощностей, являющихся существенными в настоящее время и продолжающими расти, цитирует обзор Goldman Sachs агентство Bloomberg.

В ноябре цена ближайшего контракта на Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 5,6%.