Около 30 человек пропали без вести после крушения судна близ берегов Марокко

По меньшей мере 28 мигрантов числятся пропавшими без вести после крушения судна близ берегов Марокко, сообщил в пятницу на брифинге в отделении ООН в Женеве представитель Международной организации по миграции Джо Милман.
По словам Дж.Миламана, всего на лодке находилось 34 человека, шестерых из них удалось спасти.
Он уточнил, что в этом году на маршруте между Северной Африкой и Испанией погибли 174 человека, что на 53 человека больше, чем за тот же период времени прошлого года.
При этом, по состоянию на 29 ноября более 19,6 тыс. мигрантов уже прибыли в Испанию.
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