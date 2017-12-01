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Дальнее зарубежье 01.12.2017 15:58

Афганистан попросился в ШОС

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла попросил рассмотреть возможность включения республики в число стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы подтверждаем интерес, чтобы стать полноправным членом и просим, чтобы это добавили в качестве пункта повестки дня на следующем заседании", - сказал Абдулла Абдулла на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС).

Премьер Афганистана участвует в заседании в качестве главного исполнительного лица своей страны.

Следующее заседание СГП ШОС состоится в октябре 2018 года в Душанбе.

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Тэги: РОССИЯ, ШОС, АФГАНИСТАН, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]