Афганистан попросился в ШОС

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла попросил рассмотреть возможность включения республики в число стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Мы подтверждаем интерес, чтобы стать полноправным членом и просим, чтобы это добавили в качестве пункта повестки дня на следующем заседании", - сказал Абдулла Абдулла на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС).
Премьер Афганистана участвует в заседании в качестве главного исполнительного лица своей страны.
Следующее заседание СГП ШОС состоится в октябре 2018 года в Душанбе.
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