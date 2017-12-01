Афганистан попросился в ШОС

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла попросил рассмотреть возможность включения республики в число стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы подтверждаем интерес, чтобы стать полноправным членом и просим, чтобы это добавили в качестве пункта повестки дня на следующем заседании", - сказал Абдулла Абдулла на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС).

Премьер Афганистана участвует в заседании в качестве главного исполнительного лица своей страны.

Следующее заседание СГП ШОС состоится в октябре 2018 года в Душанбе.