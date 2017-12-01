Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.025 RUR   0.0291 GBR   2.2996 TRY   0.4335

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 3 Дек 11° 4 Дек 11°

Дальнее зарубежье 01.12.2017 17:30

ЕС настаивает на создании Антикоррупционного суда на Украине в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии

Глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли подчеркивает необходимость создания на Украине Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии).

"В сфере верховенства права мы должны быть особенно бдительными. Вы знаете, что необходимо сделать в следующие несколько месяцев. Но не могу не сказать о том, что необходимо ежедневно продолжать говорить власти о том, что нам нужен новый антикоррупционный суд, и этот суд должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а не просто на уровне очередной рабочей группы", - сказал Х.Мингарелли, выступая на Гражданской ассамблее "Smart реформы" в пятницу в Киеве.

По его словам, украинская власть смогла выполнить только "три с половиной" своих обещания из пяти: пенсионная реформа, реформы здравоохранения, образования, а также поддержка закона о приватизации в первом чтении.

Х.Мингарелли также подчеркнул необходимость отмены поправок в антикоррупционное законодательство, предусматривающих обязательное электронное декларирование для антикоррупционных активистов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕС, АНТИКОРРУПЦИЯ, СУД


Похожие новости


Расширение и вступление Украины в ЕС не является темой саммита "Восточного партнерства" - Юнкер Украина рассчитывает подписать соглашение об ассоциации с Шенгенской зоной - Порошенко Туск подтвердил требование полного выполнения минских соглашений по Украине Украина предложила руководству ЕС новые инициативы по стратегии сотрудничества - Порошенко Украина движется к "полному членству" в НАТО и ЕС - Порошенко Украина стремится в "шенген" и таможенный союз ЕС - Порошенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]