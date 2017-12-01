ЕС настаивает на создании Антикоррупционного суда на Украине в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии

Глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли подчеркивает необходимость создания на Украине Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии).

"В сфере верховенства права мы должны быть особенно бдительными. Вы знаете, что необходимо сделать в следующие несколько месяцев. Но не могу не сказать о том, что необходимо ежедневно продолжать говорить власти о том, что нам нужен новый антикоррупционный суд, и этот суд должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а не просто на уровне очередной рабочей группы", - сказал Х.Мингарелли, выступая на Гражданской ассамблее "Smart реформы" в пятницу в Киеве.

По его словам, украинская власть смогла выполнить только "три с половиной" своих обещания из пяти: пенсионная реформа, реформы здравоохранения, образования, а также поддержка закона о приватизации в первом чтении.

Х.Мингарелли также подчеркнул необходимость отмены поправок в антикоррупционное законодательство, предусматривающих обязательное электронное декларирование для антикоррупционных активистов.