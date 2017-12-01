55 пакетиков героина извлечено из желудка гражданина Азербайджана при пересечении границы с Ираном – ГТК Азербайджана

Более 281 грамм героина извлечено из желудка гражданина Азербайджана пересекавшего ирано-азербайджанскую границу, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

«На таможенном посту «ГошаТепе» сотрудники таможенного управления Билясувара согласно полученной оперативной информации осуществили личный досмотр гражданина Азербайджана. В ходе проверки было принято решение о проведении медицинского осмотра задержанного »,- говорится в сообщении ГТК.

По результатам медосмотра было установлено, что в желудке задержанного содержится 55 пакетов с героином общим весом 281,105 граммов.

По факту ведется расследование.

Б.Рустамбеков