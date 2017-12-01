55 пакетиков героина извлечено из желудка гражданина Азербайджана при пересечении границы с Ираном – ГТК Азербайджана

Более 281 грамм героина извлечено из желудка гражданина Азербайджана пересекавшего ирано-азербайджанскую границу, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.
«На таможенном посту «ГошаТепе» сотрудники таможенного управления Билясувара согласно полученной оперативной информации осуществили личный досмотр гражданина Азербайджана. В ходе проверки было принято решение о проведении медицинского осмотра задержанного »,- говорится в сообщении ГТК.
По результатам медосмотра было установлено, что в желудке задержанного содержится 55 пакетов с героином общим весом 281,105 граммов.
По факту ведется расследование.
Б.Рустамбеков
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