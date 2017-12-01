Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.025 RUR   0.0291 GBR   2.2996 TRY   0.4335

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 3 Дек 11° 4 Дек 11°

Происшествия 01.12.2017 16:15

55 пакетиков героина извлечено из желудка гражданина Азербайджана при пересечении границы с Ираном – ГТК Азербайджана

Более 281 грамм героина извлечено из желудка гражданина Азербайджана пересекавшего ирано-азербайджанскую границу, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

«На таможенном посту «ГошаТепе» сотрудники таможенного управления Билясувара согласно полученной оперативной информации осуществили личный досмотр гражданина Азербайджана. В ходе проверки было принято решение о проведении медицинского осмотра задержанного »,- говорится в сообщении ГТК.

По результатам медосмотра было установлено, что в желудке задержанного содержится 55 пакетов с героином общим весом 281,105 граммов.

По факту ведется расследование.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГТК, НАРКОТИКИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]