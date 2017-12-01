В Азербайджане прожиточный минимум на 2018г составит $100

Прожиточный минимум в Азербайджане на 2018 год установлен на уровне 173 манатов.

Милли Меджлис на заседании в пятницу утвердил закон "О прожиточном минимуме на 2018 год", сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

На 2017 год прожиточный минимум утвержден в размере 155 манат. Таким образом, прожиточный минимум увеличивается по сравнению с 2017 годом на 11,6%.

В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума предлагается установить на 2018 год на уровне 183 манат, для пенсионеров – 144 манат, для детей – 154 манат.

Кроме этого, парламент на заседании в пятницу утвердил на 2018 год «критерий нужды», используемого для определения размера адресной социальной помощи (АСП), на уровне 130 манатов («критерий нужды» на 2017 год составляет 116 манатов).

Азербайджан с 2006 года перешел на систему адресной социальной помощи. Размер адресной социальной помощи определяется исходя из разницы между "критерием нужды" и размером дохода на одного члена семьи. Семьи, чей доход на человека ниже этого критерия и являются получателями адресной социальной помощи.

Р.Бабаев