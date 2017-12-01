Оксфорд может увеличить дебютное размещение 100-летних бондов втрое из-за ажиотажного спроса

Оксфордский университет может увеличить объемы размещения дебютного выпуска облигаций втрое - с 250 млн до 750 млн фунтов стерлингов (с $337,5 млн до более чем $1 млрд), поскольку сильный спрос на его бумаги сократил стоимость привлечения денежных средств, пишет Financial Times.
Один из старейших университетов мира, имеющий максимально возможные кредитные рейтинги, выходит на рынок со 100-летними облигациями. По состоянию на утро 1 декабря общая сумма полученных заявок превысила 2 млрд фунтов.
Новый ориентир купона - доходность гособлигаций Великобритании с погашением в 2068 году плюс около 0,9 процентного пункта (п.п.), что соответствует примерно 2,5%. Ранее предполагалось, что надбавка составит не менее 1,1 п.п.
Ранее отдельные колледжи Оксфорда размещали собственные бумаги, однако для университета в целом выпуск будет дебютным.
В последние годы британские учебные заведения все чаще обращаются к размещению облигаций в связи с сокращением государственного финансирования. В 2016 году школы, колледжи и университеты страны разместили рекордные объемы бондов - $1,8 млрд по сравнению с $1,4 млрд в 2015 году, свидетельствуют данные аналитической компании Dealogic. Вместе с тем в 2008-2011 годах такие бумаги не выпускались вообще.
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