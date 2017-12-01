Трамп не посетит Британию в обозримом будущем - СМИ

Американские дипломаты отказались от планов организации визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в ближайшие два месяца на фоне скандала с его публикациями в "Твиттере", сообщает в пятницу издание "Дейли телеграф" со ссылкой на источники.

По данным издания, Д.Трамп должен был отправиться с рабочим визитом на открытие нового посольства США в Лондоне в январе 2018 года.

Дипломатический источник рассказал газете, что эта поездка была перенесена на неопределенный срок, а новая дата визита Д.Трампа в Великобританию не намечена.

"Идея визита была совершенно ясно озвучена, но не в декабре и не в январе. Я не думаю, что визит Трампа в январе состоится", - сказал источник "Дейли телеграф".

Рабочий визит, который не включает в себя встречу с королевой Елизаветой II, "был спланирован, чтобы позволить Д.Трампу приехать в Великобританию, избежав массовых протестов, которые наверняка бы спровоцировал полноценный государственный визит".

Ранее газета со ссылкой на источники писала, что в британском правительстве решили пока "замять" вопрос визита американского президента.

Некоторые члены парламента Великобритании, а также мэр Лондона Садик Хан в связи с публикациями Д.Трампа в "Твиттере" призвали отозвать приглашение для президента США посетить Великобританию с официальным визитом.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопрос о визите президента США в ходе пресс-конференции в столице Иордании Аммане отметила, что приглашение "уже было направлено и принято".

Д.Трамп опубликовал три сообщения заместителя лидера британской ультра-правой политической организации Britain First Джейды Франсен на своей официальной странице в "Твиттере" в среду.

В этих сообщениях содержатся видеозаписи, которые, согласно "Твиттеру", могут носить деликатный характер. Американские и британские СМИ отмечали, что "антимусульманские" публикации в "Твиттере" президента вызвали резкую негативную реакцию со стороны британской общественности.