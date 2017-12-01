Юнкер и Мэй в понедельник обсудят ход переговоров по Brexit - представитель Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретится в понедельник в Брюсселе в ходе рабочего обеда с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Премьер-министр будет здесь в понедельник для участия в рабочем обеде, а коллегия (Еврокомиссии - ИФ) в среду рассмотрит вопрос, есть ли достаточный прогресс (на переговорах по Brexit - ИФ)", - сказал А.Винтерштейн в пятницу на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в среду, 6 декабря, можно будет иметь представление о том, каково состояние договоренностей по трем главным вопросам первого этапа Brexit - правам граждан, финансовому урегулированию и Ирландии. В настоящее время не следует пускаться в спекуляции о том, к каким выводам придет Еврокомиссия, сказал А.Винтерштейн.

Представитель Еврокомиссии также отказался отвечать на вопросы о деталях, относящихся к рабочему обеду Ж.-К.Юнкера и Т.Мэй. По его словам, если они сочтут нужным, чтобы в ходе этой встречи их сопровождали другие представители сторон, то они сами примут то решение, которое сочтут полезным.