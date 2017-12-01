Парламент Азербайджана принял госбюджет-2018г с дефицитом 1,3% ВВП

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу одобрил проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 1,3% ВВП, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Министр финансов Самир Шарифов отметил, что по сравнению с первоначальным вариантом несколько были увеличены расходы госбюджета.

В итоге доходы госбюджета на следующий год утверждены на уровне 20 млрд 127 млн манатов (рост на 20% по сравнению с прогнозом на 2017 год), расходы – 21 млрд 47 млн манатов (рост на 17,3%).

В целом, дополнительные расходы составят 141,3 млн манатов.

По его словам, дополнительные расходы из госбюджета будут направлены на финансирование некоторых социальных расходов.

В частности, с 2018 года планируется начать лечение детей, у которых проблемы имеются со слухом и сердцем. На эти цели будет выделено 4 млн манатов.

Кроме этого, дополнительно 500 тыс. манатов (до 3,1 млн манатов) будет выделено на финансирование политических партий, 600 тыс. манатов (до 5,5 млн манатов) – на финансирование деятельности НПО.

Еще 1,2 млн манатов дополнительно будет выделено на нужды парламента.

С.Шарифов добавил, что по некоторым организациям первоначально не были предусмотрены расходы. Однако, на основании поручений президента принято решение выделить на эти цели 3,8 млн манатов. В том числе для финансирования некоторых расходов министерства энергетики, для обеспечения деятельности торгового представительства Азербайджана в Польше, на защиту бездомных животных в Баку.

Таким образом, дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 920 млн манат или 1,3% ВВП.

В структуре доходов трансферты из Государственного нефтяного фонда в госбюджет на 2018 год предусмотрены в размере 9 млрд 216 млн манатов или 45,8% всех бюджетных доходов.

При этом поступления по НДС на следующий год прогнозируются в размере 4 млрд 288 млн манатов, налога на прибыль - 2 млрд 320 млн манатов, налога с доходов физических лиц - 1 млрд 196 млн манатов, по таможенным пошлинам - 535 млн манатов, упрощенному налогу - 380 млн манатов, акцизам - 726 млн манатов. Бюджетные поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций прогнозируются в 460 млн манатов.

В структуре расходов в 2018 году на оборону планируется направить 2 млрд 738,722 млн манатов, на социальную защиту и соцобеспечение - 2 млрд 197,182 млн манатов, на образование - 2 млрд 1,498 млн манатов, на здравоохранение - 740,661 млн манатов, на общегосударственные расходы - 3 млрд 620,257 млн манатов.

Государственные капвложения на следующий год предусмотрены в размере 4 млрд 924,2 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы - 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

А.Азизов