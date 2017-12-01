Лимит внешних заимствований в госбюджете Азербайджана на 2018г увеличен до $1,2 млрд – глава Минфина

Правительство Азербайджана приняло решение увеличить лимит внешних заимствований в госбюджете на 2018 год до 2 млрд 150 млн манатов, заявил министр финансов Самир Шарифов.
Первоначально лимит внешних заимствований в проекте госбюджета на 2018 год был предусмотрен на уровне 1 млрд манатов.
"Пересмотр лимита в сторону увеличения связан с тем, что по некоторым кредитам, получение которых было запланировано на 2017 год, переговоры в настоящее время продолжаются. Подписание кредитных соглашений по ним ожидается уже в 2018 году. Речь идет о сумме в 1 млрд 150 млн манатов. Поэтому на эту сумму принято решение увеличить первоначальный лимит внешних заимствований на 2018 год", - сказал С.Шарифов в пятницу при утверждении проекта госбюджета на следующий год.
По его словам, учитывая данное обстоятельство лимит внешних заимствований на 2017 год снижается с 4,5 млрд манатов до 3 млрд 350 млн манатов.
Лимит внутренних заимствований на 2018 год остается без изменений - 0,7 млрд манатов (на 2017 год – 1 млрд манатов).
Как сообщалось ранее, парламент Азербайджана на заседании в пятницу принял госбюджет Азербайджана на 2018 год.
А.Азизов
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