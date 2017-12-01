ЕС сосредоточится на укреплении демократии в Афганистане, республика получит до 2020 года финпомощь в размере 5,6 млрд евро

Европейский союз сосредоточит усилия на укрепление демократии и стабильности в Афганистане, заявил исполняющий обязанности верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).
"Мы сосредоточимся в Афганистане на ряде ключевых областей: усилении мира, региональной безопасности, укреплении демократии, борьбе за права женщин, экономическом развитии и вопросах миграции", - передали в пятницу "Интерфаксу" его слова в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Эстонии, которая в настоящее время возглавляет Совет Европейского союза, выступил в Баку на встрече Heart of Asia - Istanbul Process.
Он отметил, что ЕС является крупнейшим спонсором Афганистана, который пожертвует до 2020 года 5,6 млрд евро.
С.Миксер встретился в пятницу также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с которым он обсудил отношения между Азербайджаном и ЕС. "Позитивное развитие позволяет нам продвигаться в направлении укрепления связей", - сказал глава МИД.
И.Алиев поблагодарил Эстонию за организацию прошедшего в конце ноября в Брюсселе саммита Восточного партнерства.
В ежегодных встречах на уровне министров Heart of Asia - Istanbul Process основное внимание уделяется сотрудничеству и обеспечению мира в Афганистане. В движении принимают участие 14 членов движения, 17 государств поддержки и 12 местных и международных организаций.
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