ЕС сосредоточится на укреплении демократии в Афганистане, республика получит до 2020 года финпомощь в размере 5,6 млрд евро

Европейский союз сосредоточит усилия на укрепление демократии и стабильности в Афганистане, заявил исполняющий обязанности верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).

"Мы сосредоточимся в Афганистане на ряде ключевых областей: усилении мира, региональной безопасности, укреплении демократии, борьбе за права женщин, экономическом развитии и вопросах миграции", - передали в пятницу "Интерфаксу" его слова в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Эстонии, которая в настоящее время возглавляет Совет Европейского союза, выступил в Баку на встрече Heart of Asia - Istanbul Process.

Он отметил, что ЕС является крупнейшим спонсором Афганистана, который пожертвует до 2020 года 5,6 млрд евро.

С.Миксер встретился в пятницу также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с которым он обсудил отношения между Азербайджаном и ЕС. "Позитивное развитие позволяет нам продвигаться в направлении укрепления связей", - сказал глава МИД.

И.Алиев поблагодарил Эстонию за организацию прошедшего в конце ноября в Брюсселе саммита Восточного партнерства.

В ежегодных встречах на уровне министров Heart of Asia - Istanbul Process основное внимание уделяется сотрудничеству и обеспечению мира в Афганистане. В движении принимают участие 14 членов движения, 17 государств поддержки и 12 местных и международных организаций.