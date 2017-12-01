Парламент Азербайджана утвердил бездефицитный бюджет фонда страхования безработных на 2018г

Парламент Азербайджана на пленарном заседании в пятницу утвердил бездефицитный бюджет Фонда страхования от безработицы на 2018 год на уровне 89,04 млн. манатов.
Согласно документу, доходы Фонда будут формировать за счет следующих источников: поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы работников бюджетных организаций – 17,726 млн. манат, работников в частном секторе – 53,567 млн. манат, прочих источников - 20 тыс. манат.
Расходы Фонда в 2018 году будут по следующим направлениям: страховые выплаты по безработице – 33,478 млн. манат, организация профессиональной подготовки и дополнительное образование - 1,613 млн. манат, оказание консультативных услуг по специальностям, организация трудовых бирж и ярмарок - 120 тыс. манат, организация оплачиваемых общественных работ – 1,788 млн. манат.
Кроме этого, расходы на организацию мероприятий по самозанятости в следующем году составят 35,802 млн. манат, на совместное финансирование части заработных плат страхуемых лиц на определенное время (от 3 до 12 месяцев) – 1,38 млн манат, расходы на содержание органов занятости - 13,709 млн. манат.
Закон «О страховании от безработицы», который вступит в силу с 1 января 2018 года, предусматривает два основных компонента – выплату полной или частичной компенсации потерявшему работу человеку в счет потерянной прибыли на период с момента потери работы и до нового трудоустройства, а также оказание помощи по возвращению его на трудовой рынок.
В рамках страхования от безработицы предусматривается три вида выплаты - основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж.
Расчет месячного страхового платежа производится следующим образом: 50% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55% от потерянной ежемесячной зарплаты - при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет.
Страховой тариф будет формироваться из двух источников: 0,5% удерживаемых из зарплаты самого работника и 0,5% от фонда оплаты труда по предприятию.
А.Азизов
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