Инвесторы в биткойн действуют на свой страх и риск - глава Банка Франции

Инвесторы, вкладывающие средства в биткойн, делают это "полностью на свой страх и риск", полагает глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.
Выступая на конференции в Пекине, Ф.Виллеруа де Гало заявил, что по его мнению, "ни стоимость биткойна, ни чрезмерная волатильность его курса не имеют экономического обоснования и не входят в зону чьей-либо ответственности".
"Банк Франции напоминает тем, кто инвестирует в биткойн, что они делают это полностью на свой страх и риск", - цитирует главу французского ЦБ газета Financial Times.
Курс биткойна, составлявший около $1000 в начале года, на этой неделе поднимался до $11395, после чего упал ниже $9000. В пятницу биткойн торгуется на уровне $10146,55, свидетельствуют данные coindesk.com.
Быстрый рост курса криптовалюты привлекает все больше внимания к ней, как розничных инвесторов, так и профессионалов.
Крупные биржевые операторы - Nasdaq, CME Group и CBOE Global Markets - планируют запустить фьючерсы на биткойн.
Тем временем Shinhan Bank, крупнейший банк Южной Кореи по объему активов, объявил о намерении создать хранилище биткойнов, где инвесторы смогут безопасно держать криптовалюту.
Новый глава Банка международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS) Агустин Карстенс, занявший этот пост 1 декабря 2017 года, ранее на этой неделе заявил в интервью агентству Bloomberg, что одним из его приоритетов станет изучение рынка криптовалют.
Быстрый рост курса биткойна, "по крайней мере, должен вызывать вопросы", учитывая, что криптовалюта не имеет государственной поддержки и не является законным платежным средством, заявил А.Карстенс, ранее возглавлявший центробанк Мексики.
BIS уделит много внимания "виртуальным активам, которые называются криптовалютами, но по нашему мнению, не являются валютами", сказал А.Карстенс.
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