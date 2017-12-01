Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!

Абоненты Nar, присоединившиеся к одному из пакетов Full, в полной мере наслаждаются общением, благодаря возможностям, доступным в рамках этого выгодного предложения. Основной отличительной чертой пакетов, включающих в себя минуты разговора и большой объем интернет-трафика, является перенос неиспользованных бонусов на следующий месяц. Таким образом, Nar, известный тем, что всегда учитывает пожелания и нужды своих абонентов, предоставил пользователям уникальную возможность использовать оставшиеся бонусы в течение следующего месяца, представив новые пакеты Full.

Абонент, подключившийся к одному из пакетов Full 9, Full 14 и Full 19, получает соответствующие бонусы. С момента приобретения пакета Full 9, абонент получит в качестве бонуса 300 минут (для звонков на номера по всей стране) и 1,5 GB интернет-трафика. В свою очередь, пользователи пакетов Full 14 и Full 19 получат бонус размером в 450 минут (для звонков на номера по всей стране) плюс 2 GB интернет-трафика и 600 минут (для звонков на номера по всей стране) плюс 2,5 GB интернет-трафика соответственно. В зависимости от объема пакета, с баланса абонента будет вычитаться плата в размере 9, 14 или 19 манат. Неиспользованные бонусы, предоставленные в рамках этих обновляющихся пакетов, будут перенесены на следующий месяц.

Подробную информацию о пакетах Full и других услугах Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.