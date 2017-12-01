Турция подозревает экс-сотрудника ЦРУ США в причастности к попытке переворота 2016 года

Власти Турции выдали ордер на арест бывшего сотрудника ЦРУ Грэма Фуллера, сообщает в пятницу газета "Хюрриет".
Г.Фуллера подозревают в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. Как отмечает газета, Г.Фуллер был в Турции в период попытки переворота, а затем, предположительно, покинул страну.
Прокуратура Стамбула отмечает, что Г.Фуллер "пытался свергнуть правительство Турции... и конституционный порядок". Также прокуратура утверждает, что он присутствовал на встрече, на которой обсуждалась координация и организация переворота.
Ранее в пятницу турецкие СМИ сообщили, что порядка 240 человек были задержаны в Турции за два дня по подозрению в связях с организацией ФЕТО оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Чрезвычайное положение в Турции было введено 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.
Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Ф.Гюлена, но тот отрицает свою причастность к попытке переворота.
Г.Фуллер ранее занимал должность вице-председателя Национального совета по разведке ЦРУ. После завершения службы в ЦРУ Г.Фуллер стал аналитиком, специализирующемся на вопросах экстремизма.
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