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Регион 01.12.2017 18:47

Турция подозревает экс-сотрудника ЦРУ США в причастности к попытке переворота 2016 года

Власти Турции выдали ордер на арест бывшего сотрудника ЦРУ Грэма Фуллера, сообщает в пятницу газета "Хюрриет".

Г.Фуллера подозревают в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. Как отмечает газета, Г.Фуллер был в Турции в период попытки переворота, а затем, предположительно, покинул страну.

Прокуратура Стамбула отмечает, что Г.Фуллер "пытался свергнуть правительство Турции... и конституционный порядок". Также прокуратура утверждает, что он присутствовал на встрече, на которой обсуждалась координация и организация переворота.

Ранее в пятницу турецкие СМИ сообщили, что порядка 240 человек были задержаны в Турции за два дня по подозрению в связях с организацией ФЕТО оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Чрезвычайное положение в Турции было введено 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Ф.Гюлена, но тот отрицает свою причастность к попытке переворота.

Г.Фуллер ранее занимал должность вице-председателя Национального совета по разведке ЦРУ. После завершения службы в ЦРУ Г.Фуллер стал аналитиком, специализирующемся на вопросах экстремизма.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЦРУ, ЭКС/СОТРУДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]