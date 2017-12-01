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Внешняя политика 01.12.2017 17:01

Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции проведут 19-20 декабря в Баку встречу в трехстороннем формате

Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции проведут 19-20 декабря в Баку встречу в трехстороннем формате, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Данный вопрос обсуждался в пятницу в Баку на встрече глав МИД Азербайджана и Ирана Эльмара Мамедъярова и Мохаммеда Джавада Зарифа.

"Министры, наряду с двусторонними отношениями, отметили важность углубления сотрудничества в различных форматах. В этой связи министры отметили значение встречи глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции, которая запланирована на 19-20 декабря в Баку", - отмечается в сообщении.

Э.Мамедъяров и М.Дж.Зариф считает, что данная встреча в трехстороннем формате представляет важность для регионального сотрудничества.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]