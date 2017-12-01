Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции проведут 19-20 декабря в Баку встречу в трехстороннем формате, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Данный вопрос обсуждался в пятницу в Баку на встрече глав МИД Азербайджана и Ирана Эльмара Мамедъярова и Мохаммеда Джавада Зарифа.
"Министры, наряду с двусторонними отношениями, отметили важность углубления сотрудничества в различных форматах. В этой связи министры отметили значение встречи глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции, которая запланирована на 19-20 декабря в Баку", - отмечается в сообщении.
Э.Мамедъяров и М.Дж.Зариф считает, что данная встреча в трехстороннем формате представляет важность для регионального сотрудничества.
А.Азизов
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