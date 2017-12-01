Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции проведут 19-20 декабря в Баку встречу в трехстороннем формате, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Данный вопрос обсуждался в пятницу в Баку на встрече глав МИД Азербайджана и Ирана Эльмара Мамедъярова и Мохаммеда Джавада Зарифа.

"Министры, наряду с двусторонними отношениями, отметили важность углубления сотрудничества в различных форматах. В этой связи министры отметили значение встречи глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции, которая запланирована на 19-20 декабря в Баку", - отмечается в сообщении.

Э.Мамедъяров и М.Дж.Зариф считает, что данная встреча в трехстороннем формате представляет важность для регионального сотрудничества.

А.Азизов