КНДР, США и их союзники должны отказаться от провокационных действий - Медведев

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал Северную Корею, США и их союзников отказаться от ракетных пусков и учений.
Он считает возможным рассмотреть в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предложенную Москвой и Пекином "дорожную карту" по урегулированию северокорейской проблемы.
"Есть российско-китайская инициатива, посвященная возможностям урегулирования северокорейской проблемы, которая в настоящий момент стала исключительно острой. Эта инициатива, по сути, предусматривает "дорожную карту", которую можно было бы тоже рассматривать и в формате ШОС как такой общий, совместный проект", - сказал Д.Медведев в пятницу журналистам по итогам заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.
Он напомнил, что "в рамках этой дорожной карты предлагается так называемая идея двойного замораживания, заключающаяся в том, что все стороны, которые в настоящий момент находятся в фазе такого жесткого противостояния, а именно и Северная Корея, и с другой стороны Южная Корея и ее союзники, прежде всего США, отказались бы от действий, которые провоцируют нагнетание напряженности".
"Это ядерные испытания, пуски ракет, с одной стороны, если говорить о Северной Корее, с другой стороны, если говорить о Южной Корее и ее союзниках, это такие масштабные учения, которые постоянно проводятся в регионе и по понятным причинам сильно нервируют северокорейский режим", - сказал Д.Медведев.
Поэтому, подчеркнул российский премьер, "если бы мы взяли за основу российско-китайское предложение и совместили бы это с возможностями Шанхайской организации сотрудничества, то мне кажется, что это было бы неплохо, во всяком случае, это была бы дополнительная возможность достижения мира на Корейском полуострове".
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