Медведев указал на необходимость учитывать внутриполитическую ситуацию в Афганистане при решении вопроса о приеме страны в ШОС

Внутриполитическая ситуация в Афганистане должна учитываться при принятии решения о включении этой страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Сама по себе страна находится под влиянием очень сложных политических факторов, борется с терроризмом, мы оказываем в этом Афганистану соответствующую поддержку, как и целый ряд других стран. Ну и, по всей вероятности, при принятии решения о возможном членстве Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества нужно принимать во внимание и текущую внутриполитическую ситуацию", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции в Сочи.
Он напомнил, что Россия неоднократно подчеркивала желание способствовать процессу национального примирения в Афганистане, и уже определена структура, которая занимается этими вопросами в формате ШОС - Афганистан.
"Ну и в рамках нашей двусторонней повестки дня подобного рода процессы мы всячески стараемся поощрять", - отметил Д.Медведев.
По его мнению, в целом эти решения состоятся, но для этого требуется консенсус стран-участниц и достижение определенной политической ситуации.
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