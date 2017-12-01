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Дальнее зарубежье 01.12.2017 19:23

Медведев указал на необходимость учитывать внутриполитическую ситуацию в Афганистане при решении вопроса о приеме страны в ШОС

Внутриполитическая ситуация в Афганистане должна учитываться при принятии решения о включении этой страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сама по себе страна находится под влиянием очень сложных политических факторов, борется с терроризмом, мы оказываем в этом Афганистану соответствующую поддержку, как и целый ряд других стран. Ну и, по всей вероятности, при принятии решения о возможном членстве Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества нужно принимать во внимание и текущую внутриполитическую ситуацию", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции в Сочи.

Он напомнил, что Россия неоднократно подчеркивала желание способствовать процессу национального примирения в Афганистане, и уже определена структура, которая занимается этими вопросами в формате ШОС - Афганистан.

"Ну и в рамках нашей двусторонней повестки дня подобного рода процессы мы всячески стараемся поощрять", - отметил Д.Медведев.

По его мнению, в целом эти решения состоятся, но для этого требуется консенсус стран-участниц и достижение определенной политической ситуации.

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Тэги: РОССИЯ, ШОС, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]