Вашингтон высоко ценит вклад Баку в обеспечение безопасности в Афганистане – посол в Азербайджане

США высоко оценивают роль и вклад Азербайджана в обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане, заявил американский посол в Баку Роберт Секута.

"Соединенные Штаты приветствуют важную роль Азербайджана в "Стамбульском процессе – Сердце Азии", - сказал Р.Секута журналистам на полях VIII Министерской конференции стран-участниц «Сердце Азии - Стамбульский процесс».

Дипломат напомнил, что азербайджанские миротворческие силы "плечом к плечу с американскими и натовскими силами" проходят службу в Афганистане.

"США высоко оценивает вклад Азербайджана в вопрос поддержки мира и безопасности в регионе. Хочу особо отметить вклад президента Азербайджана Ильхама Алиева в продвижение этого процесса", - отметил он.

"Азербайджан показывает, что готов сыграть еще большую роль в обеспечении безопасности и стабильности как в Афганистане, так и в большем регионе", - добавил дипломат.

По его словам, США ожидают подключения и других стран к этому процессу.

Ф.Исазаде