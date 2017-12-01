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Внешняя политика 01.12.2017 17:26

Вашингтон высоко ценит вклад Баку в обеспечение безопасности в Афганистане – посол в Азербайджане

США высоко оценивают роль и вклад Азербайджана в обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане, заявил американский посол в Баку Роберт Секута.

"Соединенные Штаты приветствуют важную роль Азербайджана в "Стамбульском процессе – Сердце Азии", - сказал Р.Секута журналистам на полях VIII Министерской конференции стран-участниц «Сердце Азии - Стамбульский процесс».

Дипломат напомнил, что азербайджанские миротворческие силы "плечом к плечу с американскими и натовскими силами" проходят службу в Афганистане.

"США высоко оценивает вклад Азербайджана в вопрос поддержки мира и безопасности в регионе. Хочу особо отметить вклад президента Азербайджана Ильхама Алиева в продвижение этого процесса", - отметил он.

"Азербайджан показывает, что готов сыграть еще большую роль в обеспечении безопасности и стабильности как в Афганистане, так и в большем регионе", - добавил дипломат.

По его словам, США ожидают подключения и других стран к этому процессу.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АФГАНИСТАН, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]