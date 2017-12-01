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Дальнее зарубежье 01.12.2017 19:43

Швейцария помогает французскому расследованию по делу против Керимова

Прокуратура швейцарского кантона Вале сотрудничает с французскими коллегами в рамках расследования по делу о возможном отмывании денег российским бизнесменом Сулейманом Керимовым во Франции, сообщает агентство "Блумберг".

Швейцария предоставляет информацию о бизнесмене Филиппе Боргетти, который, по версии следствия, продал С.Керимову виллу Иер стоимостью более 100 млн евро.

Прокурор кантона Вале отказался раскрывать агентству, какого рода информацию предоставляют швейцарцы французскому расследованию.

С.Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Судебные власти Франции согласились оставить на свободе российского сенатора в обмен на залог в 5 млн евро. Кроме того, С.Керимов должен отдать французским властям свой паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, КЕРИМОВ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]