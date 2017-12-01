Швейцария помогает французскому расследованию по делу против Керимова

Прокуратура швейцарского кантона Вале сотрудничает с французскими коллегами в рамках расследования по делу о возможном отмывании денег российским бизнесменом Сулейманом Керимовым во Франции, сообщает агентство "Блумберг".
Швейцария предоставляет информацию о бизнесмене Филиппе Боргетти, который, по версии следствия, продал С.Керимову виллу Иер стоимостью более 100 млн евро.
Прокурор кантона Вале отказался раскрывать агентству, какого рода информацию предоставляют швейцарцы французскому расследованию.
С.Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Судебные власти Франции согласились оставить на свободе российского сенатора в обмен на залог в 5 млн евро. Кроме того, С.Керимов должен отдать французским властям свой паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы.
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