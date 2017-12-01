Рабочая группа, о которой объявлено на саммите ЕС - Африканский союз, призвана ускорить спасение иммигрантов в Ливии - представитель Могерини

На саммите ЕС-Африканский союз в Абиджане 29-30 ноября велись интенсивные дискуссии о том, как быстрее помочь иммигрантам, оказавшимся в Ливии в рабстве у преступников и в лагерях, которые не отвечают никаким международным стандартам, заявила Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

Как сообщалось, на саммите ЕС-Африканский союз в Кот д`Ивуаре председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил: "Мы договорились о создании рабочей группы, составленной из представителей ООН, Африканского союза и Европейского союза. В этом плане, как и в других, мы будем интенсифицировать наши отношения".

"Цель этой рабочей группы, - объяснила К.Рэй, - продолжать то, что уже начато (по спасению иммигрантов и беженцев - ИФ), но с изменением масштаба - идти дальше и быстрее, иметь возможность спасать более значительное число лиц, которые находятся в этих лагерях".

"Европейский союз, Африканский союз и ООН объединились вместе как три необходимые для помощи этим людям игрока, каждый в рамках своей компетенции, со своими инструментами. Рабочая группа - это механизм, который позволит нам лучше координировать наши соответствующие действия, чтобы реально ускорить для иммигрантов, женщин, мужчин и детей, которые содержатся в Ливии в недопустимых условиях, возможность быть эвакуированными оттуда", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила работу по двум направлениям. Во-первых, деятельность по линии Международной организации по миграции, которая помогает добровольному возврату мигрантов в страны их происхождения. Во-вторых, - по линии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по идентификации лиц, нуждающихся в международной защите, и их возможному размещению в странах Европейского союза.

"Рабочая группа должна помочь ускорить эти действия в сотрудничестве с ливийскими властями, чтобы международные агентства могли иметь возможность доступа в Ливии в лагеря для проведения идентификации людей и оказания им срочной помощи", - сообщила К.Рэй.

Она подчеркнула, что в решении данных проблем главное - это безотлагательность действий.