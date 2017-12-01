Оппозиция в Грузии обещает добиться полной легализации марихуаны

Оппозиционная партия "Гирчи", являющаяся одним из инициаторов развернутой в Грузии компании по декриминализации легких наркотиков, обещает, что в ближайшее время употребление марихуаны в стране станет легальным.
"Мы первыми прорвали преграду, установленную в Грузии в связи с наркотиками, первыми сказали, что человек, который употребляет их, не будет криминалом, и не собираемся останавливаться на этом пути", - заявил один из лидеров партии "Гирчи" Яго Хвичия в пятницу на пресс-конференции.
По его словам, накануне Конституционный суд Грузии, удовлетворив иск члена их партии об упразднении уголовного наказания за употребление марихуаны, "разрушил советские стереотипы, согласно которым человек, употреблявший наркотики, считался криминалом".
"Мы обещаем, что в ближайшем будущем в Грузии употребление, курение марихуаны будет легальным", - заявил Я. Хвичия.
При этом он поздравил правоохранительные органы с тем, что их сотрудникам после принятого Конституционным судом решения уже не придется проводить мероприятия по поимке людей, употребляющих марихуану.
"Единственное, о чем бы я хотел попросить полицию - это изменение отношения к людям. Нам недостаточно того, что людей не посадят в тюрьму или не оштрафуют, нам необходимо нормальное отношение полицейских к тем, которых коснулось это решение суда", - сказал оппозиционный политик.
Конституционный суд Грузии в четверг удовлетворил иск "Гражданин Грузии Гиви Шанидзе против парламента Грузии", представителя партии "Гирчи", признав неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны.
"Суд посчитал, что в случае индивидуального употребления наказание не может рассматриваться как подходящее средство для защиты общественного порядка", - говорится в решении Конституционного суда. При этом суд отметил, что в отдельно взятом случае факт употребления марихуаны, исходя из природы действия, содержит меньшую угрозу для общественного интереса, так как в это время есть низкая возможность распространения наркотического средства.
Ранее, в июле этого года Конституционный суд Грузии признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.
В сообщении суда говорилось, что такое решение было принято на основании обращения группы граждан Грузии, которые внесли иски против грузинского парламента, потребовав признать неконституционными несколько норм Уголовного кодекса, касающиеся выращивания конопли для личного пользования.
Граждане оспаривали нормы, согласно которым лишением свободы наказывается посев, выращивание или культивирование 63,73 граммов, 150,72 граммов и 265,49 граммов конопли, что частично было удовлетворено судом, отдельно оценившим указанные дозы и опасности, которые они могут представлять.
По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов.
Президент Гани приглашает частный и государственный сектор Азербайджана в Афганистан
Азербайджанские компании готовы участвовать в подрядных работах в Афганистане – президент Алиев
Баку и Кабул создадут совместную рабочую группу по экономическому сотрудничеству – президент Алиев
Цены на нефть усилили рост на оптимизме в отношении действий ОПЕК+, Brent выше $64 за баррель
Курс манат/доллар на 4 декабря - 1,7001 манат/$1
Инвесторы в биткойн действуют на свой страх и риск - глава Банка Франции
Россия сделает все, чтобы ЧМ по футболу стал грандиозным праздником - Путин
Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года
В Азербайджане увеличиваются госпошлины за получение загранпаспорта и удостоверения личности при их утере
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!
ВТБ (Азербайджан) представляет новый продукт - «Таможенная карта»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ