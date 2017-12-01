Оппозиция в Грузии обещает добиться полной легализации марихуаны

Оппозиционная партия "Гирчи", являющаяся одним из инициаторов развернутой в Грузии компании по декриминализации легких наркотиков, обещает, что в ближайшее время употребление марихуаны в стране станет легальным.

"Мы первыми прорвали преграду, установленную в Грузии в связи с наркотиками, первыми сказали, что человек, который употребляет их, не будет криминалом, и не собираемся останавливаться на этом пути", - заявил один из лидеров партии "Гирчи" Яго Хвичия в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, накануне Конституционный суд Грузии, удовлетворив иск члена их партии об упразднении уголовного наказания за употребление марихуаны, "разрушил советские стереотипы, согласно которым человек, употреблявший наркотики, считался криминалом".

"Мы обещаем, что в ближайшем будущем в Грузии употребление, курение марихуаны будет легальным", - заявил Я. Хвичия.

При этом он поздравил правоохранительные органы с тем, что их сотрудникам после принятого Конституционным судом решения уже не придется проводить мероприятия по поимке людей, употребляющих марихуану.

"Единственное, о чем бы я хотел попросить полицию - это изменение отношения к людям. Нам недостаточно того, что людей не посадят в тюрьму или не оштрафуют, нам необходимо нормальное отношение полицейских к тем, которых коснулось это решение суда", - сказал оппозиционный политик.

Конституционный суд Грузии в четверг удовлетворил иск "Гражданин Грузии Гиви Шанидзе против парламента Грузии", представителя партии "Гирчи", признав неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны.

"Суд посчитал, что в случае индивидуального употребления наказание не может рассматриваться как подходящее средство для защиты общественного порядка", - говорится в решении Конституционного суда. При этом суд отметил, что в отдельно взятом случае факт употребления марихуаны, исходя из природы действия, содержит меньшую угрозу для общественного интереса, так как в это время есть низкая возможность распространения наркотического средства.

Ранее, в июле этого года Конституционный суд Грузии признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.

В сообщении суда говорилось, что такое решение было принято на основании обращения группы граждан Грузии, которые внесли иски против грузинского парламента, потребовав признать неконституционными несколько норм Уголовного кодекса, касающиеся выращивания конопли для личного пользования.

Граждане оспаривали нормы, согласно которым лишением свободы наказывается посев, выращивание или культивирование 63,73 граммов, 150,72 граммов и 265,49 граммов конопли, что частично было удовлетворено судом, отдельно оценившим указанные дозы и опасности, которые они могут представлять.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов.